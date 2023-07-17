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Новый рекорд. В Китае зафиксировали более 52 градусов жары, людей призвали оставаться дома

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Китай, Понедельник 17 июля 2023 17:58
Новый рекорд. В Китае зафиксировали более 52 градусов жары, людей призвали оставаться дома Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Китае на северо-западе страны зафиксировали более 52 градусов жары. Это оказался рекорд для середины июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Китайское метеорологическое управление, о котором пишет Channel News Asia.

"Метеостанция в деревне Санбао в Синьцзяне зафиксировала пик температуры 52,2 градуса жары в 19:00 16 июля, побив исторический рекорд жары за тот же период года", - говорится в заявлении Китайского метеорологического управления.

Согласно заявлению, предыдущий рекорд в 50,6 градуса жары был установлен в июле 2017 года.

Людей призывают оставаться дома

Санбао расположен на окраине города Турфан, где власти приказали рабочим и студентам оставаться дома и приказали специальным машинам разбрызгивать воду на основных магистралях.

Согласно заявлению, температура поверхности земли достигла 80 градусов жары в некоторых частях Турфана в воскресенье.

В Китае будет много стихийных бедствий

В последние недели северная часть полушария пережила рекордную летнюю жару, которая, по словам ученых, усугубляется изменением климата. Китайские власти предупредили об экстремальных погодных условиях и "множестве стихийных бедствий" этим летом.

Напомним, что в южных странах Европы началась жара, которая может побить рекорды температур. Ожидается, что в Италии температура может достигнуть 49 градусов.

Также из-за сильной жары в 16 городах по всей Италии объявили красный уровень опасности, а в Греции температура достигает +40 градусов по Цельсию.

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