Новый рекорд. В Китае зафиксировали более 52 градусов жары, людей призвали оставаться дома

В Китае на северо-западе страны зафиксировали более 52 градусов жары. Это оказался рекорд для середины июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Китайское метеорологическое управление, о котором пишет Channel News Asia .

"Метеостанция в деревне Санбао в Синьцзяне зафиксировала пик температуры 52,2 градуса жары в 19:00 16 июля, побив исторический рекорд жары за тот же период года", - говорится в заявлении Китайского метеорологического управления.

Согласно заявлению, предыдущий рекорд в 50,6 градуса жары был установлен в июле 2017 года.

Людей призывают оставаться дома

Санбао расположен на окраине города Турфан, где власти приказали рабочим и студентам оставаться дома и приказали специальным машинам разбрызгивать воду на основных магистралях.

Согласно заявлению, температура поверхности земли достигла 80 градусов жары в некоторых частях Турфана в воскресенье.

В Китае будет много стихийных бедствий

В последние недели северная часть полушария пережила рекордную летнюю жару, которая, по словам ученых, усугубляется изменением климата. Китайские власти предупредили об экстремальных погодных условиях и "множестве стихийных бедствий" этим летом.