Новий рекорд. Футболіст "Барси" перевершив досягнення Мессі: про що мова

У матчі проти міланського "Інтера" у рамках півфіналу Ліги чемпіонів вінгер "Барселони" встановив унікальне досягнення, перевершивши рекорд самого Лео Мессі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт UEFA.
У драматичному першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів між "Барселоною" та "Інтером", який завершився з рахунком 3:3, вінгер каталонців Рафінья зробив гольову передачу на Феррана Торреса, встановивши новий клубний рекорд. Завдяки цьому асисту бразилець досяг позначки в 20 результативних дій (12 голів + 8 асистів) у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.
Це найкращий показник в історії "Барселони" за кількістю результативних дій в одному сезоні головного єврокубка. Попереднє досягнення належало легендарному Ліонелю Мессі, який у сезоні 2011/12 відзначився 14 голами та 5 передачами (19 результативних дій).
Тепер Рафінья має шанс перевершити й абсолютний рекорд турніру. Наразі він належить Кріштіану Роналду, який у сезоні 2013/14 зробив 22 результативні дії за "Реал" (17 голів, 5 асистів). У Рафіньї ще як мінімум один матч, аби увійти в історію Ліги чемпіонів.
27-річний бразилець Рафінья проводить свій найкращий сезон у кар'єрі. У кампанії 2024/2025 він став ключовим гравцем "Барселони" як у чемпіонаті Іспанії, так і в Лізі чемпіонів. Окрім вражаючої статистики в єврокубках, вінгер демонструє стабільність і у внутрішній першості, де вже відзначився 9 голами та 11 асистами.
Після непростого старту в «Барсі», куди він перейшов із "Лідса" у 2022 році, Рафінья поступово адаптувався до стилю команди і нині є одним із лідерів атакувальної лінії. Його швидкість, техніка та бачення поля стали визначальними у вирішальних матчах сезону.
Завдяки своїй формі Рафінья також закріпився у збірній Бразилії.
Раніше Рафінья та ще декілька гравців гравців "Барси" стали претендентами на золотий м'яч.
Також декілька світових зірок футболу їдуть на гала-матч до Москви.