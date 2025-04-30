Світові зірки футболу несподівано їдуть на гала-матч у Москви: хто у списку
Футбольні легенди Клод Макелеле, Жеремі Нжитап та Луїзао Полга планують взяти участь у гала-матчі московського ЦСКА, що відбудеться у травні 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі російського клубу.
Легенди знову їдуть до Росії
Відомо, що цей захід приурочено до 112-ї річниці клубу, і в ньому, за повідомленнями російських ЗМІ, візьмуть участь і ветерани клубу, і запрошені міжнародні зірки.
- Клод Макелеле - культовий французький опорник, чемпіон Англії з "Челсі" і фіналіст ЧС-2006
- Жеремі Нжитап - камерунський універсал, що грав у "Реалі", "Челсі" та на кількох Чемпіонатах світу
- Луїзао Полга - чемпіон світу 2002 року в складі збірної Бразилії.
Їхні імена назавжди вписані в історію футболу, але участь у події, організованій клубом із країни-агресора, кидає тінь на репутацію кумирів дитинства.
Чому це неприпустимо?
Росія з лютого 2022 року веде повномасштабну війну проти України. Щодня російські ракети та дрони вбивають мирних жителів, руйнують інфраструктуру, школи, лікарні, спортивні об’єкти. У цих умовах участь міжнародних зірок у російських заходах - це фактичне ігнорування воєнних злочинів і підігрування кремлівській пропаганді.
Спорт в Росії давно став елементом державної машини впливу. Ветеранські матчі, благодійні ігри, форуми - усе використовується, щоб створити ілюзію "нормальності", попри війну, санкції й міжнародну ізоляцію. Кожен подібний візит - це медійна перемога для російської влади.
Хто ще відвідував Росію під час війни
Після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, низка колишніх футболістів, попри все, приїздили до РФ:
- Франческо Тотті - зірка "Роми", у жовтні 2023 року брав участь у шоу-матчі в Москві. Його фото з російськими уболівальниками облетіло медіа, викликавши хвилю критики.
- Кафу, капітан збірної Бразилії на ЧС-2002, неодноразово з’являвся на заходах у Росії, включно з благодійними подіями, організованими структурами, наближеними до влади.
- Мікеле Падовані та Гаетано Д'Агостіно - італійські ветерани, які також брали участь у ветеранських матчах у 2024 році.
- Мікаель Сільвестр - колишній гравець МЮ, який відвідував тренерські конференції в РФ у 2023 році.
Таким чином, легенди світового футболку ігнорують той факт, що Росія є країною-агресором.
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