Новый рекорд. Футболист "Барсы" превзошел достижение Месси: о чем речь

В матче против миланского "Интера" в рамках полуфинала Лиги чемпионов вингер "Барселоны" установил уникальное достижение, превзойдя рекорд самого Лео Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт UEFA .

Рекорд Рафиньи

В драматичном первом матче полуфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером", который завершился со счетом 3:3, вингер каталонцев Рафинья сделал голевую передачу на Феррана Торреса, установив новый клубный рекорд. Благодаря этому ассисту бразилец достиг отметки в 20 результативных действий (12 голов + 8 ассистов) в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Это лучший показатель в истории "Барселоны" по количеству результативных действий в одном сезоне главного еврокубка. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Лионелю Месси, который в сезоне 2011/12 отметился 14 голами и 5 передачами (19 результативных действий).

Теперь Рафинья имеет шанс превзойти и абсолютный рекорд турнира. Сейчас он принадлежит Криштиану Роналду, который в сезоне 2013/14 совершил 22 результативных действия за "Реал" (17 голов, 5 ассистов). У Рафиньи еще как минимум один матч, чтобы войти в историю Лиги чемпионов.