Новый рекорд. Футболист "Барсы" превзошел достижение Месси: о чем речь
В матче против миланского "Интера" в рамках полуфинала Лиги чемпионов вингер "Барселоны" установил уникальное достижение, превзойдя рекорд самого Лео Месси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт UEFA.
Рекорд Рафиньи
В драматичном первом матче полуфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером", который завершился со счетом 3:3, вингер каталонцев Рафинья сделал голевую передачу на Феррана Торреса, установив новый клубный рекорд. Благодаря этому ассисту бразилец достиг отметки в 20 результативных действий (12 голов + 8 ассистов) в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Это лучший показатель в истории "Барселоны" по количеству результативных действий в одном сезоне главного еврокубка. Предыдущее достижение принадлежало легендарному Лионелю Месси, который в сезоне 2011/12 отметился 14 голами и 5 передачами (19 результативных действий).
Теперь Рафинья имеет шанс превзойти и абсолютный рекорд турнира. Сейчас он принадлежит Криштиану Роналду, который в сезоне 2013/14 совершил 22 результативных действия за "Реал" (17 голов, 5 ассистов). У Рафиньи еще как минимум один матч, чтобы войти в историю Лиги чемпионов.
Лучший сезон Рафиньи
27-летний бразилец Рафинья проводит свой лучший сезон в карьере. В кампании 2024/2025 он стал ключевым игроком "Барселоны" как в чемпионате Испании, так и в Лиге чемпионов. Кроме впечатляющей статистики в еврокубках, вингер демонстрирует стабильность и во внутреннем первенстве, где уже отметился 9 голами и 11 ассистами.
После непростого старта в "Барсе", куда он перешел из "Лидса" в 2022 году, Рафинья постепенно адаптировался к стилю команды и сейчас является одним из лидеров атакующей линии. Его скорость, техника и видение поля стали определяющими в решающих матчах сезона.
Благодаря своей форме Рафинья также закрепился в сборной Бразилии.
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