Новий рекорд. У Білорусь за добу залетіли майже 40 "Шахедів", авіація підіймалась 4 рази

У Білорусь протягом останньої доби, 24-25 листопада, залетіла рекордна кількість "Шахедів". Було зафіксовано 38 безпілотників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними "Гаюна", така кількість російських дронів-камікадзе, які залетіли у Білорусь з України, є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу.

Відомо, що один "Шахед" долетів до Мозиря, було зафіксовано десятки проходів через "білоруський коридор". Також щонайменше три рази "Шахеди" залітали в Гомельський район, у районі прикордонного переходу Нова Гута.

Перший захід був о 13:48 24 листопада в район Комарина і подальший вихід на Прип'ять о 14:11. Далі шахеди залітали в Білорусь о 14:04, 14:30, 14:34, 21:56, 22:58, 23:06, 23:08, 23:30, 05:03, 05: 11, 05:15, 05:29, 05:30, 05:40, 05:55, 05:55, 06:28, 06:30, 07:10, 07:24, 07:53, 07:55, 07:55, 08:08, 08:39, 08:49.

Також моніторинговий канал зауважив, що "Шахед", який залетів із Прип'яті в Білорусь о 23:08, далі пішов на Наровлю і до 00:05 досяг передмістя Мозиря. Подальша його доля - невідома.

Ймовірно, саме цей безпілотник був збитий силами ППО ЗС РБ близько 01:00.

Протягом останньої доби авіація Білорусі піднімалася і літала на південний схід країни 4 рази. О 15:20-16:30, 23:40-01:30, 07:00-09:00 і о 09:00-10:30.

"Серед 38 зафіксованих заходів, точно підтверджено повернення в повітряний простір України тільки 9 штук", - сказано у повідомленні.