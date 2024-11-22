Фото: у Білорусі встановлено рекорд із зальоту "Шахедів" під час атаки РФ по Україні (Getty Images)

У Білорусь залетіла рекордна кількість "Шахедів" під час атаки РФ по Україні 22 листопада. На даний момент зафіксували 10 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Понад 10 "Шахедів" за ніч залітали в Білорусь і зальоти тривають", - йдеться в повідомленні. За даними моніторингової групи, останній дрон залетів 5 хвилин тому (за даними на 11:30, - ред) з боку Овруча в районі між Лельчицями та Єльськом.

Один із дронів РФ залетів до Білорусі з боку Овруча Житомирської області 22 листопада (deepstatemap.live)