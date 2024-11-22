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У Білорусі встановлено рекорд із зальоту "Шахедів" під час атаки РФ по Україні

Білорусь, П'ятниця 22 листопада 2024 12:12
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У Білорусі встановлено рекорд із зальоту "Шахедів" під час атаки РФ по Україні Фото: у Білорусі встановлено рекорд із зальоту "Шахедів" під час атаки РФ по Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусь залетіла рекордна кількість "Шахедів" під час атаки РФ по Україні 22 листопада. На даний момент зафіксували 10 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Понад 10 "Шахедів" за ніч залітали в Білорусь і зальоти тривають", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингової групи, останній дрон залетів 5 хвилин тому (за даними на 11:30, - ред) з боку Овруча в районі між Лельчицями та Єльськом.

У Білорусі встановлено рекорд із зальоту &quot;Шахедів&quot; під час атаки РФ по Україні
Один із дронів РФ залетів до Білорусі з боку Овруча Житомирської області 22 листопада (deepstatemap.live)

Зальоти російських дронів у Білорусь

Російські дрони останнім часом регулярно залітають до Білорусі під час атак РФ по Україні. Вперше російські безпілотники почали залітати до Білорусі із середини липня.

Для порівняння варто зазначити, що, наприклад, за липень всього нарахували дев'ять "Шахедів", які залітали до Білорусі. Цікаво, що наприкінці серпня в Білорусі вперше застосували авіацію для збиття російського "Шахеда".

Крім того, на початку жовтня у Калінковичах (Білорусь) вибухнув російський "Шахед". Тоді в селищі зникло світло.

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Білорусь Війна в Україні Дрони
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