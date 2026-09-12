Новий раунд мирних переговорів готують на жовтень, - Буданов

Наступний раунд переговорів щодо миру планують провести у жовтні 2026 року у трьохсторонньому форматі.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на полях конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.
"Готуємося. На жовтень", - сказав Буданов, відповідаючи на питання журналістів.
Керівник Офісу президента підтвердив, що йдеться про трьохсторонній формат.
Але на питання кореспондента РБК-Україна, чи буде зустріч на Близькому Сході, Буданов не став уточнювати місце потенційної зустрічі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має сильні позиції на мирних переговорах щодо завершення війни, розв'язаної Росією.
За його словами, Київ також отримав новий "позитивний сигнал" від міжнародних партнерів.
Крім того, Зеленський повідомив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Маямі, аби домовитися про конкретні рішення для припинення війни.