Новий раунд мирних переговорів готують на жовтень, - Буданов

Переговори щодо миру

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має сильні позиції на мирних переговорах щодо завершення війни, розв'язаної Росією.

За його словами, Київ також отримав новий "позитивний сигнал" від міжнародних партнерів.

Крім того, Зеленський повідомив про готовність зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним під час саміту G20 у Маямі, аби домовитися про конкретні рішення для припинення війни.