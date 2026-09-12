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"У нас хороша позиція на переговорах": Зеленський назвав головні переваги України

11:39 12.09.2026 Сб
2 хв
Київ також отримав новий "позитивний сигнал"
aimg Юлія Капітонова
"У нас хороша позиція на переговорах": Зеленський назвав головні переваги України Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Станом на сьогодні Україна дійсно займає сильну позицію під час мирних переговорів щодо завершення війни, розв'язаної Росією.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

На переконання глави держави, саме візит посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва є "позитивним сигналом".

Зеленський пояснив, що під час зустрічі з командою Дональда Трампа чітко дав їм зрозуміти, що наразі Україна має всі можливості для ведення мирних переговорів.

Одна з головних переваг Києва полягає в тому, що Сили оборони щомісяця встигають знешкоджувати понад 30 000 російських загарбників.

За словами Зеленського, для ворога це справді "велика ціна" за мізерні здобутки на полі бою.

Ще одна важлива перевага України - те, що вона дійсно стала сильнішою, ніж була минулого року.

"Ось чому ми вважаємо, що зараз у нас хороша позиція для переговорів", - пояснив глава держави.

Зеленський також розповів, що обговорював із посланцями Трампа потенційне енергетичне перемир'я з Росією. Президент вважає, що саме воно могло б стати відправною точкою для миру.

"Що може привести нас до будь-яких переговорів? Отже, енергетика та зерно. Це крок номер один - те, чого ми можемо досягти", - підсумував Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Він навіть назвав потенційне місце та час.

Окрім того, глава держави розповів, скільки насправді ракет потрібно Україні щомісяця для знешкодження балістики РФ.

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