Новый раунд мирных переговоров готовят на октябрь, - Буданов

Переговоры по миру

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет сильные позиции на мирных переговорах по завершению войны, развязанной Россией.

По его словам, Киев также получил новый "положительный сигнал" от международных партнёров.

Кроме того, Зеленский сообщил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита G20 в Майами, чтобы договориться о конкретных решениях по прекращению войны.