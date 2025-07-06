Новий птах селиться в українських містах. Орнітолог розповів про пернатого "жителя"

Українські міста найбільше населяють сизі голуби та горлиці звичайні, втім в останні роки до них переселяється ще один вид - припутень.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів орнітолог, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" Олександр Пономаренко.
"У міста інтенсивно проникає припутень, який раніше мешкав на сільськогосподарських угіддях. Цей голуб у півтора-два рази більший за сизого, має білу пляму на боці шиї і білу смугу на крилі", - розповів орнітолог.
Для цих голубів важливим є джерело харчування (поля), місце гніздування - деревостан і наявність поряд водойми, бо дієта з переважанням зерна потребує, щоб птах часто пив.
"Припутень за останній десяток років посунувся у міста з двох причин: перша - це хімізація полів, друга - на цей вид полювали люди. Зараз майже в кожному парку Дніпра присутні по дві-три пари припутнів", - додав Пономаренко.
Сизий голуб є масовим в українських містах, хоч час від часу він переживає спалахи різноманітних інфекцій.
"Регулювати чисельність голубів треба, але виключно природними способами. Тобто не відстрілювати, а просто створити у зелених ділянках міста максимально зручні умови для гніздування класичних хижих птахів, наприклад, яструба великого. Він би регулював чисельність голуба", - додав експерт.
За словами Пономаренка, в Україні гарно почувається ще один вид із роду голубиних - садова горлиця, натомість у Європі вона зникає.
"Ця пташка для гніздування потребує дуже густого підліска, по якому важко навіть пройти. Тобто у тиші вона почуває себе безпечно. У Євросоюзі занадто велику частку лісів окультурили, щоб там могли ходити люди, а для горлиці - це поганий варіант. У нас ніхто хащі не чистив, тому садова горлиця мала, де селитися", - пояснив орнітолог.
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