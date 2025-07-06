Новая птица селится в украинских городах. Орнитолог рассказал о пернатом "жителе"

Припутень переселяется в города

"В города интенсивно проникает попугайчик, который ранее обитал на сельскохозяйственных угодьях. Этот голубь в полтора-два раза больше сизого, имеет белое пятно на боку шеи и белую полосу на крыле", - рассказал орнитолог.

Для этих голубей важным является источник питания (поля), место гнездования - древостой и наличие рядом водоема, потому что диета с преобладанием зерна требует, чтобы птица часто пила.

"Вяхирь за последний десяток лет подвинулся в города по двум причинам: первая - это химизация полей, вторая - на этот вид охотились люди. Сейчас почти в каждом парке Днепра присутствует по две-три пары вяхиря", - добавил Пономаренко.

Вяхирь начал селиться в украинских городах (фото: Википедия)

Какая ситуация с популяцией других видов из рода голубиных

Сизый голубь является массовым в украинских городах, хотя время от времени он переживает вспышки различных инфекций.

"Регулировать численность голубей надо, но исключительно естественными способами. То есть не отстреливать, а просто создать в зеленых участках города максимально удобные условия для гнездования классических хищных птиц, например, ястреба большого. Он бы регулировал численность голубя", - добавил эксперт.

По словам Пономаренко, в Украине хорошо чувствует себя еще один вид из рода голубиных - кольчатая горлица, зато в Европе она исчезает.

"Эта птичка для гнездования требует очень густого подлеска, по которому трудно даже пройти. То есть в тишине она чувствует себя безопасно. В Евросоюзе слишком большую долю лесов окультурили, чтобы там могли ходить люди, а для кольчатой горлицы - это плохой вариант. У нас никто чащи не чистил, поэтому горлице было, где селиться", - пояснил орнитолог.