Новий президент Євроради скликає перший саміт: запросили Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-запрошення президента Європейської ради Антоніу Кошти лідерам ЄС.

Це перший саміт лідерів ЄС, який скликає Кошта після того, як очолив Єврораду на початку грудня. За його словами, центром дискусій буде ситуація в Україні.

"Я щойно повернувся з візиту до Києва, в перший день мого мандату. Ми повинні залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб російське вторгнення зазнало поразки і міжнародне право взяло гору", - зазначив новий президент Євроради.

На його думку, грудневе засідання Євроради є важливою нагодою для того, щоб надіслати єдине та однозначне послання підтримки Україні для всебічного, справедливого та тривалого миру.

Кошта повідомив, що запросив на саміт 19 грудня президента України Володимира Зеленського, щоб він поділився з лідерами ЄС останніми подіями і своїми поглядами на те, як Європа може найкраще підтримати Україну.

За словами Кошти, саміт також зосередиться на обговоренні місця Євросоюзу у світі та результатам головування Угорщини в Раді.

За день до саміту, 18 грудня, відбудеться саміт ЄС-Західні Балкани.