Новий президент Євроради скликає перший саміт: запросили Зеленського
Лідери країн ЄС 19 грудня проведуть перший саміт після зміни керівництва євроінституцій. Запросили президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист-запрошення президента Європейської ради Антоніу Кошти лідерам ЄС.
Це перший саміт лідерів ЄС, який скликає Кошта після того, як очолив Єврораду на початку грудня. За його словами, центром дискусій буде ситуація в Україні.
"Я щойно повернувся з візиту до Києва, в перший день мого мандату. Ми повинні залишатися з Україною стільки, скільки буде потрібно, і робити все можливе, щоб російське вторгнення зазнало поразки і міжнародне право взяло гору", - зазначив новий президент Євроради.
На його думку, грудневе засідання Євроради є важливою нагодою для того, щоб надіслати єдине та однозначне послання підтримки Україні для всебічного, справедливого та тривалого миру.
Кошта повідомив, що запросив на саміт 19 грудня президента України Володимира Зеленського, щоб він поділився з лідерами ЄС останніми подіями і своїми поглядами на те, як Європа може найкраще підтримати Україну.
За словами Кошти, саміт також зосередиться на обговоренні місця Євросоюзу у світі та результатам головування Угорщини в Раді.
За день до саміту, 18 грудня, відбудеться саміт ЄС-Західні Балкани.
Нове керівництво ЄС
Нагадаємо, влітку цього року в країнах ЄС відбулися вибори до Європарламенту - органу, який має представницьку, законодавчу, контрольну й консультативну роль в Європейському Союзі.
Урсулу фон дер Ляєн призначили на посаду президентки Європейської комісії на другий п’ятирічний термін. Президентом Європейської ради обрали колишнього очільника уряду Португалії Антоніу Кошта.
Наприкінці листопада Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії. Одну з головних посад, очільниці європейської дипломатії, отримала екс-прем'єрка Естонії Кая Каллас. Нова колегія Єврокомісії почала роботу з 1 грудня.
У перший робочий день представники Єврокомісії та президент Євроради відвідали Україну. Вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським.
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