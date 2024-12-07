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Новый президент Евросовета созывает первый саммит: пригласили Зеленского

Брюссель, Суббота 07 декабря 2024 16:36
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Новый президент Евросовета созывает первый саммит: пригласили Зеленского Фото: президент Европейского совета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Лидеры стран ЕС 19 декабря проведут первый саммит после смены руководства евроинституций. Пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо-приглашение президента Европейского совета Антониу Кошты лидерам ЕС.

Это первый саммит лидеров ЕС, который созывает Кошта после того, как возглавил Евросовет в начале декабря. По его словам, центром дискуссий будет ситуация в Украине.

"Я только что вернулся с визита в Киев, в первый день моего мандата. Мы должны оставаться с Украиной столько, сколько нужно, и делать все возможное, чтобы российское вторжение потерпело поражение и международное право взяло верх", - отметил новый президент Евросовета.

По его мнению, декабрьское заседание Евросовета является важным поводом для того, чтобы отправить единое и однозначное послание поддержки Украине для всестороннего, справедливого и продолжительного мира.

Кошта сообщил, что пригласил на саммит 19 декабря президента Украины Владимира Зеленского, чтобы он поделился с лидерами ЕС последними событиями и своими взглядами на то, как Европа может лучше поддержать Украину.

По словам Кошты, саммит также сосредоточится на обсуждении места Евросоюза в мире и результатах председательства Венгрии в Совете.

За день до саммита, 18 декабря, пройдет саммит ЕС-Западные Балканы.

Новое руководство ЕС

Напомним, летом этого года в странах ЕС состоялись выборы в Европарламент - орган, который имеет представительскую, законодательную, контрольную и консультативную роль в Европейском Союзе.

Урсула фон дер Ляйен была назначена президентом Европейской комиссии на второй пятилетний срок. Президентом Европейского совета избрали бывшего главу правительства Португалии Антониу Кошта.

В конце ноября Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии. Одну из главных должностей, главы европейской дипломатии, получила экс-премьер Эстонии Кая Каллас. Новая коллегия Еврокомиссии начала работу с 1 декабря.

В первый рабочий день представители Еврокомиссии и президент Евросовета посетили Украину. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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