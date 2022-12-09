Новий президент Бразілії подав до суду на Болсонару

Команда нового президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонару, його поплічника та двох синів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Позови звинувачують цих людей у зловживанні владою та нападках на виборчу систему країни і мають на меті заборонити їм балотуватися будь-коли ще.

Зазначимо, що Болсонару та його кандидат у віце-президенти, генерал армії у відставці Вальтер Брага Нето, програли вибори з мінімальним відривом.

Під час передвиборчої кампанії Болсонару дозволяв собі критикувати електронну систему голосування в Бразилії, заявляючи, що її легко можна фальсифікувати.