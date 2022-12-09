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Новий президент Бразілії подав до суду на Болсонару

Фото: експрезидент Бразилії Жаїр Болсонару (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Команда нового президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонару, його поплічника та двох синів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Позови звинувачують цих людей у зловживанні владою та нападках на виборчу систему країни і мають на меті заборонити їм балотуватися будь-коли ще.

Зазначимо, що Болсонару та його кандидат у віце-президенти, генерал армії у відставці Вальтер Брага Нето, програли вибори з мінімальним відривом.

Під час передвиборчої кампанії Болсонару дозволяв собі критикувати електронну систему голосування в Бразилії, заявляючи, що її легко можна фальсифікувати.

Нагадаємо, що президент Бразилії Жаїр Болсонару оскаржив результати виборів, які він програв минулого місяця Луїсу Інасіо Лулі да Сілві.

Раніше повідомлялось, що у Бразилії 31 жовтня завершилися вибори президента. Перемогу здобув колишній глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва.

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Бразилия