Новый президент Бразилии подал в суд на Болсонару

Команда нового президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы подала в суд на бывшего президента Жаира Болсонара, его приспешника и двух сыновей.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Иски обвиняют этих людей в злоупотреблении властью и нападках на избирательную систему страны и преследуют цель запретить им баллотироваться когда-либо еще.

Отметим, что Болсонару и его кандидат в вице-президенты генерал армии в отставке Вальтер Брага Нето проиграли выборы с минимальным отрывом.

Во время предвыборной кампании Болсонару позволял критиковать электронную систему голосования в Бразилии, заявляя, что ее легко можно фальсифицировать.