Новий прем'єр Угорщини закликав президента піти у відставку

19:30 09.05.2026 Сб
2 хв
Який дедлайн Мадяр встановив для президента Угорщини?
aimg Едуард Ткач
Фото: Петер Мадяр (Getty Images)

Новопризначений прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр закликав президента країни піти у відставку. Це сталося одразу ж на першому засіданні нового парламенту.

Зокрема, сьогодні Петер Мадяр виступив у парламенті і склав присягу як прем'єр-міністр Угорщини. Але за кілька хвилин після початку промови він закликав президента Тамаша Сульока проявити "мужність" і піти у відставку після того, як той, за словами Мадяра, не зміг висловитися проти помилок попереднього уряду.

Угорський прем'єр підкреслив, що ці помилки варіювалися від руйнування демократії до жорсткого поводження з дітьми в державних дитячих будинках.

"Пора піти з гідністю, поки це можливо", - сказав Мадяр, встановивши крайній термін для відставки - 31 травня.

Що передувало

Нагадаємо, у квітні угорська партія "Тиса" здобула переконливу перемогу на виборах, пообіцявши не тільки повалити прем'єра Віктора Орбана, а й демонтувати його режим. За результатами голосування "Тиса" здобула понад дві третини місць у парламенті, необхідних для зміни конституції та усунення від влади прихильників Орбана.

Уже сьогодні 9 травня в Угорщині відбулося перше засідання нового парламенту, на якому депутати більшістю голосів обирали на посаду прем'єра Петера Мадьяра.

Крім того, з призначенням його вже привітав президент Володимир Зеленський, заявивши, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

