Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

19:30 09.05.2026 Сб
2 мин
Какой дедлайн Мадьяр установил для президента Венгрии?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Петер Мадьяр (Getty Images)

Новоназначенный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны уйти в отставку. Это произошло сразу же на первом заседании нового парламента.

В частности, сегодня Петер Мадьяр выступил в парламенте и принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Но спустя несколько минут после начала речи он призвал президента Тамаша Сульока проявить "мужество" и уйти в отставку после того, как тот, по словам Мадьяра, не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства.

Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жесткого обращения с детьми в государственных детских домах.

"Пора уйти с достоинством, пока это возможно", -сказал Мадьяр, установив крайний срок для отставки - 31 мая.

Что предшествовало

Напомним, в апреля венгерская партия "Тиса" одержала убедительную победу на выборах, пообещав не только свергнуть премьера Виктора Орбана, но и демонтировать его режим. По результатам голосования "Тиса" получила более двух третей мест в парламенте, необходимых для изменения конституции и отстранения от власти сторонников Орбана.

Уже сегодня 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором депутаты большинством голосов избирали на должность премьера Петера Мадьяра.

Кроме того, с назначением его уже поздравил президент Владимир Зеленский, заявив, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией.

