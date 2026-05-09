Новый премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

В частности, сегодня Петер Мадьяр выступил в парламенте и принес присягу в качестве премьер-министра Венгрии. Но спустя несколько минут после начала речи он призвал президента Тамаша Сульока проявить "мужество" и уйти в отставку после того, как тот, по словам Мадьяра, не смог высказаться против ошибок предыдущего правительства.

Венгерский премьер подчеркнул, что эти ошибки варьировались от разрушения демократии до жесткого обращения с детьми в государственных детских домах.

"Пора уйти с достоинством, пока это возможно", -сказал Мадьяр, установив крайний срок для отставки - 31 мая.