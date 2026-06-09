Новый премьер Румынии, родом из Украины, сделал заявление о своем гражданстве

Назначенный премьер-министр Румынии Еуджен Томак, который родился на территории Украины, неожиданно рассказал о своем гражданстве и объяснил решение, принятое много лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Политик родился на юге исторической Бессарабии - территории, которая сейчас входит в состав Украины.

"Я гражданин Румынии и Молдовы. Поскольку Украина не позволяла двойное гражданство, в определенный момент я подал заявление в посольство Украины в Бухаресте об отказе от гражданства. Мне очень хотелось стать гражданином Молдовы", - пояснил он.

Томак отметил, что остается тесно связанным с Молдовой и считает ее поддержку одним из важных направлений своей деятельности.

По его словам, в случае окончательного утверждения в должности он планирует реализовать несколько совместных румынско-молдавских инициатив. Среди них - создание совместного законодательства в сфере медиа, которое позволит телеканалам и радиостанциям двух стран работать на обоих рынках.

"Так мы сможем естественным образом помочь Молдове в борьбе с дезинформацией и русификацией. Европейское законодательство позволяет это сделать, нужно лишь официально оформить инициативу. Влияние русскоязычных СМИ по-прежнему остается достаточно серьезной проблемой", - подчеркнул он.

Также Томак выступает за разработку совместной образовательной программы и проведение спортивных соревнований под названием "Кубок Румынии и Молдовы".