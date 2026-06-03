Новый премьер Латвии планирует разорвать торговлю с РФ, но есть нюанс

Новоназначенный премьер-министр Латвии Андрис Кулберс заявил, что поручит главе МИД Байбе Бреже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако он добавил, что в отдельных отраслях могут быть исключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

После заседания правительства Кулберс пообщался с прессой и сказал, что по-прежнему настаивает на том, что деловые связи с РФ поддерживать не нужно. По его словам, это ненужная зависимость, которая "только ухудшает ситуацию".

В связи с этим он анонсировал, что поручит главе МИД найти решение этого вопроса, однако такое решение нужно будет согласовать еще и с ЕС, так как Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе Евросоюза.

При этом чиновник уточнил, что в фармацевтической отрасли ситуация не является такой однозначной. Он пояснил, что предприятия этой отрасли не смогут быстро переквалифицироваться. Проблема в том, что процесс сертификации в других странах довольно длительный.

"Я знаю, что у них есть план, они сокращают (объемы - ред.), но это нельзя сделать за один день", - заявил Кулберс.

Также он добавил, что у предприятий из этой отрасли есть химические и биологические знания, включая производственные мощности, которые могут быть важны для страны в сфере обороны в критической ситуации.

"Эти возможности необходимо сохранить", - резюмировал он, анонсировав, что планирует встретиться и обсудить эти вопросы с предприятиями фармацевтической отрасли.

Согласно публикации Delfi, за первый квартал 2026 года Латвия экспортировала в РФ товары на общую сумму 244,15 млн евро, а импортировала из страны-агрессора - на с 10,51 млн евро.