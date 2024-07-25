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Новий прем'єр Британії підтримав військову допомогу Україні та її членство в НАТО

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер погодився з необхідністю озброїти Україну та допомогти їй здобути членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

У середу, 24 липня, глава уряду взяв участь у щотижневій сесії "Запитань до прем'єр-міністра" в британському парламенті - Палаті громад.

"Я цілком згоден з необхідністю озброїти Україну та поставити її на шлях до членства в НАТО", - сказав Стармер лідеру опозиції Ріші Сунаку.

Зазначимо, що це була перша сесія після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах.

Перемога лейбористів у Великій Британії

Наприкінці травня тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розпустив парламент та призначив на 4 липня дострокові вибори.

За результатами голосування, більшість місць у Палаті громад вперше за 14 років здобула Лейбористська партія. Новим прем'єром країни став лідер цієї політсили - 61-річний лідер Кір Стармер.

Новий глава уряду підтвердив дозвіл бити британськими ракетами по території Росії. Також Стармер пообіцяв подвоїти військову підтримку Україні.

Британський прем'єр запевнив у продовженні надання допомоги Україні у війні з Росією.

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