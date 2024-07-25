Новый премьер Британии поддержал военную помощь Украине и ее членство в НАТО

В среду, 24 июля, глава правительства принял участие в еженедельной сессии "Вопросов к премьер-министру" в британском парламенте - Палате общин.

"Я полностью согласен с необходимостью вооружить Украину и поставить ее на путь к членству в НАТО", - сказал Стармер лидеру оппозиции Риши Сунаку.

Отметим, что это была первая сессия после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.