Новий прем'єр Британії підтримав військову допомогу Україні та її членство в НАТО

Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер погодився з необхідністю озброїти Україну та допомогти їй здобути членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

У середу, 24 липня, глава уряду взяв участь у щотижневій сесії "Запитань до прем'єр-міністра" в британському парламенті - Палаті громад.

"Я цілком згоден з необхідністю озброїти Україну та поставити її на шлях до членства в НАТО", - сказав Стармер лідеру опозиції Ріші Сунаку.

Зазначимо, що це була перша сесія після перемоги Лейбористської партії на парламентських виборах.