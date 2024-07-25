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Новый премьер Британии поддержал военную помощь Украине и ее членство в НАТО

Лондон, Великобритания, Четверг 25 июля 2024 02:41
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Новый премьер Британии поддержал военную помощь Украине и ее членство в НАТО Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Новоизбранный премьер-министр Великобритании Кейр Стармер согласился с необходимостью вооружить Украину и помочь ей обрести членство в Североатлантическом альянсе (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

В среду, 24 июля, глава правительства принял участие в еженедельной сессии "Вопросов к премьер-министру" в британском парламенте - Палате общин.

"Я полностью согласен с необходимостью вооружить Украину и поставить ее на путь к членству в НАТО", - сказал Стармер лидеру оппозиции Риши Сунаку.

Отметим, что это была первая сессия после победы Лейбористской партии на парламентских выборах.

Победа лейбористов в Великобритании

В конце мая тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак распустил парламент и назначил на 4 июля досрочные выборы.

По результатам голосования, большинство мест в Палате общин впервые за 14 лет получила Лейбористская партия. Новым премьером страны стал лидер этой политсилы - 61-летний лидер Кир Стармер.

Новый глава правительства подтвердил разрешение бить британскими ракетами по территории России. Также Стармер пообещал удвоить военную поддержку Украине.

Британский премьер заверил в продолжении оказания помощи Украине в войне с Россией.

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