Новий поворот у справі "Північних потоків": яке звинувачення висунули українцю

Судове засідання у Хорватії щодо екстрадиції громадянина України до Німеччини мало відбутися у п'ятницю, 4 вересня. Однак слухання довелося відкласти через зміну документів німецькою стороною.

Зокрема, німецька прокуратура оновила європейський ордер на арешт та розширила обвинувачення, додавши нову кваліфікацію - "воєнний злочин".

"Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого пов’язують зі справою про підрив газопроводів "Північний потік". Його прізвище наразі не розголошують.

Ймовірно, йдеться про Володимира Журавльова, який у документах німецької прокуратури фігурує як "Vladimir Z.".

Ордер на його арешт Німеччина видала ще у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, Журавльов може бути причетний до української диверсійної групи, яка, ймовірно, заклала вибухівку на газопроводах "Північного потоку".