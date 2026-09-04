UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Новий поворот у справі "Північних потоків": яке звинувачення висунули українцю

18:43 04.09.2026 Пт
2 хв
Засідання у Хорватії щодо екстрадиції українця до Німеччини мало відбутися завтра
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: підозрюваному українцю додали нове звинувачення (Getty Images)

Німеччина оновила європейський ордер на арешт українця Володимира Журавльова у справі про підрив "Північних потоків". Через це засідання щодо його екстрадиції у Хорватії перенесли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", яка виступає стороною захисту.

Судове засідання у Хорватії щодо екстрадиції громадянина України до Німеччини мало відбутися у п'ятницю, 4 вересня. Однак слухання довелося відкласти через зміну документів німецькою стороною.

Зокрема, німецька прокуратура оновила європейський ордер на арешт та розширила обвинувачення, додавши нову кваліфікацію - "воєнний злочин".

"Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого пов’язують зі справою про підрив газопроводів "Північний потік". Його прізвище наразі не розголошують.

Ймовірно, йдеться про Володимира Журавльова, який у документах німецької прокуратури фігурує як "Vladimir Z.".

Ордер на його арешт Німеччина видала ще у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, Журавльов може бути причетний до української диверсійної групи, яка, ймовірно, заклала вибухівку на газопроводах "Північного потоку".

РБК-Україна писало, що українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", затримали у Хорватії просто на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Північний потік