RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Новый поворот в деле "Северных потоков": какое обвинение выдвинули украинцу

18:43 04.09.2026 Пт
2 мин
Заседание в Хорватии по экстрадиции украинца в Германию должно было состояться завтра
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: подозреваемому украинцу добавили новое обвинение (Getty Images)

Германия обновила европейский ордер на арест украинца Владимира Журавлева по делу о подрыве "Северных потоков". Поэтому заседание по его экстрадиции в Хорватии перенесли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", выступающей стороной защиты.

Судебное заседание в Хорватии по экстрадиции гражданина Украины в Германию должно было состояться в пятницу, 4 сентября. Однако слушание пришлось отложить из-за смены документов немецкой стороной.

В частности, немецкая прокуратура обновила европейский ордер на арест и расширила обвинения, добавив новую квалификацию - "военное преступление".

"Для защиты это означает новый этап борьбы за права украинского гражданина. Мы продолжаем работать", - говорится в заявлении компании.

Напомним, в Хорватии задержан второй гражданин Украины, которого связывают с делом о подрыве газопроводов "Северный поток". Его фамилию пока не разглашают.

Вероятно, речь идет о Владимире Журавлеве, который в документах немецкой прокуратуры фигурирует как "Vladimir Z.".

Ордер на его арест Германия выдала еще в июне 2024 года. По версии немецких правоохранителей, Журавлев может быть причастен к украинской диверсионной группе, которая, вероятно, заложила взрывчатку на газопроводах "Северного потока".

РБК-Украина писало, что украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", задержали в Хорватии прямо на съемочной площадке голливудского фильма о подводных диверсантах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Северный поток