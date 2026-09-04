Новый поворот в деле "Северных потоков": какое обвинение выдвинули украинцу

Судебное заседание в Хорватии по экстрадиции гражданина Украины в Германию должно было состояться в пятницу, 4 сентября. Однако слушание пришлось отложить из-за смены документов немецкой стороной.

В частности, немецкая прокуратура обновила европейский ордер на арест и расширила обвинения, добавив новую квалификацию - "военное преступление".

"Для защиты это означает новый этап борьбы за права украинского гражданина. Мы продолжаем работать", - говорится в заявлении компании.

Напомним, в Хорватии задержан второй гражданин Украины, которого связывают с делом о подрыве газопроводов "Северный поток". Его фамилию пока не разглашают.

Вероятно, речь идет о Владимире Журавлеве, который в документах немецкой прокуратуры фигурирует как "Vladimir Z.".

Ордер на его арест Германия выдала еще в июне 2024 года. По версии немецких правоохранителей, Журавлев может быть причастен к украинской диверсионной группе, которая, вероятно, заложила взрывчатку на газопроводах "Северного потока".