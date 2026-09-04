Новий поворот у справі "Північних потоків": яке звинувачення висунули українцю
Німеччина оновила європейський ордер на арешт українця Володимира Журавльова у справі про підрив "Північних потоків". Через це засідання щодо його екстрадиції у Хорватії перенесли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", яка виступає стороною захисту.
Судове засідання у Хорватії щодо екстрадиції громадянина України до Німеччини мало відбутися у п'ятницю, 4 вересня. Однак слухання довелося відкласти через зміну документів німецькою стороною.
Зокрема, німецька прокуратура оновила європейський ордер на арешт та розширила обвинувачення, додавши нову кваліфікацію - "воєнний злочин".
"Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати", - йдеться у заяві компанії.
Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого пов’язують зі справою про підрив газопроводів "Північний потік". Його прізвище наразі не розголошують.
Ймовірно, йдеться про Володимира Журавльова, який у документах німецької прокуратури фігурує як "Vladimir Z.".
Ордер на його арешт Німеччина видала ще у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, Журавльов може бути причетний до української диверсійної групи, яка, ймовірно, заклала вибухівку на газопроводах "Північного потоку".
РБК-Україна писало, що українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", затримали у Хорватії просто на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.