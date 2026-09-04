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Новий поворот у справі "Північних потоків": яке звинувачення висунули українцю

18:43 04.09.2026 Пт
2 хв
Засідання у Хорватії щодо екстрадиції українця до Німеччини мало відбутися завтра
aimg Валерій Ульяненко
Новий поворот у справі "Північних потоків": яке звинувачення висунули українцю Ілюстративне фото: підозрюваному українцю додали нове звинувачення (Getty Images)
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Німеччина оновила європейський ордер на арешт українця Володимира Журавльова у справі про підрив "Північних потоків". Через це засідання щодо його екстрадиції у Хорватії перенесли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву юридичної компанії "Катеринчук, Моор і партнери", яка виступає стороною захисту.

Судове засідання у Хорватії щодо екстрадиції громадянина України до Німеччини мало відбутися у п'ятницю, 4 вересня. Однак слухання довелося відкласти через зміну документів німецькою стороною.

Зокрема, німецька прокуратура оновила європейський ордер на арешт та розширила обвинувачення, додавши нову кваліфікацію - "воєнний злочин".

"Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати", - йдеться у заяві компанії.

Нагадаємо, у Хорватії затримали другого громадянина України, якого пов’язують зі справою про підрив газопроводів "Північний потік". Його прізвище наразі не розголошують.

Ймовірно, йдеться про Володимира Журавльова, який у документах німецької прокуратури фігурує як "Vladimir Z.".

Ордер на його арешт Німеччина видала ще у червні 2024 року. За версією німецьких правоохоронців, Журавльов може бути причетний до української диверсійної групи, яка, ймовірно, заклала вибухівку на газопроводах "Північного потоку".

РБК-Україна писало, що українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків", затримали у Хорватії просто на знімальному майданчику голлівудського фільму про підводних диверсантів.

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