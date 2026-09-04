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Новый поворот в деле "Северных потоков": какое обвинение выдвинули украинцу

18:43 04.09.2026 Пт
2 мин
Заседание в Хорватии по экстрадиции украинца в Германию должно было состояться завтра
aimg Валерий Ульяненко
Новый поворот в деле "Северных потоков": какое обвинение выдвинули украинцу Иллюстративное фото: подозреваемому украинцу добавили новое обвинение (Getty Images)
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Германия обновила европейский ордер на арест украинца Владимира Журавлева по делу о подрыве "Северных потоков". Поэтому заседание по его экстрадиции в Хорватии перенесли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", выступающей стороной защиты.

Судебное заседание в Хорватии по экстрадиции гражданина Украины в Германию должно было состояться в пятницу, 4 сентября. Однако слушание пришлось отложить из-за смены документов немецкой стороной.

В частности, немецкая прокуратура обновила европейский ордер на арест и расширила обвинения, добавив новую квалификацию - "военное преступление".

"Для защиты это означает новый этап борьбы за права украинского гражданина. Мы продолжаем работать", - говорится в заявлении компании.

Напомним, в Хорватии задержан второй гражданин Украины, которого связывают с делом о подрыве газопроводов "Северный поток". Его фамилию пока не разглашают.

Вероятно, речь идет о Владимире Журавлеве, который в документах немецкой прокуратуры фигурирует как "Vladimir Z.".

Ордер на его арест Германия выдала еще в июне 2024 года. По версии немецких правоохранителей, Журавлев может быть причастен к украинской диверсионной группе, которая, вероятно, заложила взрывчатку на газопроводах "Северного потока".

РБК-Украина писало, что украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", задержали в Хорватии прямо на съемочной площадке голливудского фильма о подводных диверсантах.

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