Новий потяг від "Укрзалізниці" об’єднає Миколаїв, Львів та Івано-Франківськ: графік

Укрзалізниця запускає поїзд, який об'єднає південь і захід України. З Миколаєва до Івано-Франківська можна буде доїхати напряму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Призначаємо поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ!", - розповіли залізничники.
За даними УЗ, відправлення з Миколаєва - з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54, прибуття до Івано-Франківська - о 12:32 наступного дня.
Відправлення з Івано-Франківська - з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва – о 09:24 наступного дня.
Маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів.
У складі поїзда як вагони купе, так і плацкарт.
Мешканці Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по днях курсування поїздами № 319/320 Херсон - Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон - Краматорськ, № 109/110 Херсон - Львів.
А повернутися назад до Херсона можна поїздами по днях курсування № 110/109 Львів - Херсон, № 320/319 Миколаїв-Вантажний - Херсон.
Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення, а отже охочі вже можуть знайти їх на сайті УЗ, в додатку, або на касах вокзалу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що поїзди "Укрзалізниці" Закарпатського напрямку повертаються до звичного графіка після планової модернізації колії.
Відтак пасажири знову зможуть доїжджати до популярних курортних станцій, а деякі традиційні маршрути навіть будуть продовжені.
Крім того, ми пояснювали, як встигнути забронювати групову поїздку залізницею влітку та як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.
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