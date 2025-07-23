Новий потяг від "Укрзалізниці" об’єднає Миколаїв, Львів та Івано-Франківськ: графік

"Призначаємо поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ!", - розповіли залізничники.

За даними УЗ, відправлення з Миколаєва - з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54, прибуття до Івано-Франківська - о 12:32 наступного дня.

Відправлення з Івано-Франківська - з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05, прибуття до Миколаєва – о 09:24 наступного дня.

Маршрут руху полягатиме через станції Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів.

У складі поїзда як вагони купе, так і плацкарт.

Мешканці Херсона також можуть зручно скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по днях курсування поїздами № 319/320 Херсон - Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон - Краматорськ, № 109/110 Херсон - Львів.

А повернутися назад до Херсона можна поїздами по днях курсування № 110/109 Львів - Херсон, № 320/319 Миколаїв-Вантажний - Херсон.

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв - Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення, а отже охочі вже можуть знайти їх на сайті УЗ, в додатку, або на касах вокзалу.