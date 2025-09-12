Новий посол США заявив про близькість торговельної угоди з Індією і повторив умови

США та Індія просуваються до торговельної угоди. Але ключовою перешкодою залишаються закупівлі російської нафти.
Про це заявив кандидат на посаду посла в Нью-Делі Серджіо Гор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Наразі ми не так уже й сильно розходимося в думках щодо угоди", - заявив сенатському комітету на слуханнях щодо її висунення у Вашингтоні.
За його словами, сторони вже обговорюють деталі угоди, зазначивши, що це питання "кількох тижнів".
Індійські переговорники мають зустрітися з торговим представником Джеймісоном Гріром наступного тижня. Гор зазначив, що переговори йдуть конструктивно.
Однак ключовим джерелом напруженості залишаються закупівлі Індією російської нафти. Поки що незрозуміло, як це питання буде вирішено в рамках угоди.
У серпні Трамп ввів проти Індії 50% тарифи, половина з яких була покаранням за енергоугоди з Росією. Ці закупівлі допомагають Володимиру Путіну фінансувати війну проти України.
"Ми очікуємо від Індії більшого, ніж іноді від інших країн", - заявив Гор. За його словами, домогтися припинення закупівель російської нафти є "головним пріоритетом" адміністрації Трампа.
Здійснюючи вельми незвичайний вчинок, держсекретар Марко Рубіо несподівано з'явився на слуханнях, щоб представити кандидата Гора. Індія - "одна з найважливіших країн, з якими Сполучені Штати сьогодні підтримують відносини у світі, з погляду майбутнього вигляду світу", - сказав Рубіо.
Помічники сенатора заявили, що не пам'ятають інших недавніх слухань, на яких держсекретар представляв кандидатуру посла.
Місяць тому президент висунув Гора, близького радника Білого дому, на посаду посла. Він також стане спецпосланцем США у справах Південної та Центральної Азії.
Сенатори-республіканці заявили, що Індії було б корисно мати посла, настільки близького до Трампа. "Мало які відносини настільки важливі для нашої національної безпеки або нашої економіки", - заявив сенатор Білл Хагерті з Теннессі, який обіймав посаду посла в Японії під час першого терміну Трампа.
США та Індія відновили переговори після тижнів гострого конфлікту. Трамп заявив, що найближчими тижнями має намір провести розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Раніше міністр торгівлі США Говард Лютник зазначив, що угода з Індією безпосередньо залежить від її енергетичних контрактів з Росією. "Я думаю, з Індією ми розберемося, коли вони припинять купувати російську нафту", - сказав він.
Переговори про зниження митних зборів провалилися після того, як Індія, п'ята за величиною економіка світу, відмовилася відкрити свої великі сільськогосподарські та молочні галузі. Обсяг двосторонньої торгівлі перевищує 190 млрд доларів на рік.
Спочатку Трамп ввів додаткові мита в розмірі 25% на імпорт з Індії, а потім заявив, що з 27 серпня вони подвояться до 50% в якості покарання за збільшення закупівлі Нью-Делі російської нафти з метою припинити війну Росії проти України.