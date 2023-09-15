Новий посол Канади приступив до роботи в Україні

"Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прийняла копії вірчих грамот у новопризначеної пані посла Канади в Україні Наталки Цмоць", - йдеться у повідомленні.

Джапарова привітала посла з початком її дипломатичної місії, яка розпочинається у найскладніший час в історії незалежної України, коли наша держава захищає свій суверенітет від повномасштабної російської збройної агресії.

Перша заступниця міністра підкреслила, що продовження та збільшення військової підтримки з боку міжнародних партнерів, зокрема Канади, є запорукою наближення нашої перемоги.

Канада й надалі підтримуватиме Україну

Перша заступниця міністра закордонних справ України висловила вдячність Канаді за значну безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, санкційний тиск на державу-агресора, активну участь Канади в реалізації низки українських ініціатив, зокрема "формули миру" та Міжнародної Кримської Платформи.

Пані посол Наталка Цмоць запевнила у рішучості Канади й надалі підтримувати Україну у її боротьбі за свободу, а також у післявоєнній відбудові та здійсненні реформ.

Сторони обговорили низку питань двостороннього порядку денного та подальші кроки щодо зміцнення відносин дружби та особливого партнерства між Україною та Канадою.

Військова допомога Україні від Канади

На початку липня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки. До нього увійшли камери для безпілотників.

Також, 10 червня уряд Канади оголосив, що передасть українським військовим 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow і 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

Окрім цього, Канада увійша до коаліції держав, яка була створена для навчання ВПС України експлуатації та обслуговуванню винищувачів F-16.