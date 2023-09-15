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Новый посол Канады приступил к работе в Украине

Фото: Наталка Цмоць (twitter.com/redwoodwoof)
Автор: Дмитрий Браславский

Новоназначенный посол Канады в Украине Наталья Цмоць приступила к работе. Она заверила в решимости Канады и в дальнейшем поддерживать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приняла копии верительных грамот у новоназначенной госпожи посла Канады в Украине Натальи Цмоць", - говорится в сообщении.

Джапарова поздравила посла с началом ее дипломатической миссии, которая начинается в самое сложное время в истории независимой Украины, когда наше государство защищает свой суверенитет от полномасштабной российской вооруженной агрессии.

Первый заместитель министра подчеркнула, что продолжение и увеличение военной поддержки со стороны международных партнеров, в частности Канады, является залогом приближения нашей победы.

Канада и дальше будет поддерживать Украину

Первый заместитель министра иностранных дел Украины выразила благодарность Канаде за значительную безопасность, экономическую и гуманитарную помощь, санкционное давление на государство-агрессора, активное участие Канады в реализации ряда украинских инициатив, в частности "формулы мира" и Международной Крымской Платформы.

Госпожа посол Наталья Цмоць заверила в решимости Канады и в дальнейшем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу, а также в послевоенном восстановлении и осуществлении реформ.

Стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня и дальнейшие шаги по укреплению отношений дружбы и особого партнерства между Украиной и Канадой.

Военная помощь Украине от Канады

В начале июля премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете поддержки Украины и укреплении трансатлантической безопасности. В него вошли камеры для беспилотников.

Также, 10 июня правительство Канады объявило, что передаст украинским военным 287 дополнительных ракет АИМ-7 Sparrow и 10 тысяч снарядов калибром 155 миллиметров.

Кроме того, Канада вошла в коалицию государств, созданную для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

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