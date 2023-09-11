Новий посол Британії розпочав роботу в Україні

Новий посол Британії Мартін Гарріс розпочав роботу в Україні та вручив копії вірчих грамот в МЗС України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Зазначається, що 11 вересня заступник голови МЗС Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Британії.

Політики обговорили співробітництво між Україною та Британією, обмінялися думками щодо конкретних кроків з поглиблення взаємодії в контексті курсу України на набуття членства в НАТО, а також реалізації міжнародних ініціатив на підтримку нашої держави.

Вони також приділили увагу питанню посилення санкційного тиску на Росію та функціонуванню Чорноморської "зернової ініціативи" для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Заступник міністра подякував уряду і народу Британії за вагому підтримку України та зміцнення обороноздатності нашої країни в контексті протидії російській агресії.

Що відомо про Мартіна Гарріса

Гарріса призначили послом Британії в Україні замість Мелінди Сіммонс, яка завершила свою чотирирічну дипломатичну місію в Україні 1 вересня.

Мартін Гарріс працює у Міністерстві закордонних справ та у справах МЗС Великої Британії з 1991 року.

Зазначимо, що він працював в Україні в 2003-2008 роках на посаді заступника керівника місії Британії, а також генконсула.

У квітні 2014 року Гарріс вступив на посаду міністра та заступника глави Місії Великої Британії в Москві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.