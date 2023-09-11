Новый посол Британии начал работу в Украине

Новый посол Британии Мартин Гаррис приступил к работе в Украине и вручил копии верительных грамот в МИД Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что 11 сентября заместитель главы МИД Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у новоназначенного посла Британии.

Политики обсудили сотрудничество между Украиной и Британией, обменялись мнениями относительно конкретных шагов по углублению взаимодействия в контексте курса Украины на членство в НАТО, а также реализации международных инициатив в поддержку нашего государства.

Они также уделили внимание вопросу усиления санкционного давления на Россию и функционированию Черноморской "зерновой инициативы" для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Замминистра поблагодарил правительство и народ Британии за весомую поддержку Украины и укрепление обороноспособности нашей страны в контексте противодействия российской агрессии.

Что известно о Мартине Гаррисе

Гарриса назначили послом Британии в Украине вместо Мелинды Симмонс, которая завершила свою четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине 1 сентября.

Мартин Гаррис работает в Министерстве иностранных дел и по делам МИД Британии с 1991 года.

Отметим, что он работал в Украине в 2003-2008 годах на должности заместителя руководителя миссии Британии, а также генконсула.

В апреле 2014 года Гаррис вступил в должность министра и заместителя главы миссии Британии в Москве.

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