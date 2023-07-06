Британія змінить посла в Україні: хто отримав посаду

Британія вирішила змінити свого посла в Україні, з вересня цю посаду обійматиме Мартін Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії .

"Мартін Гарріс був призначений послом Британії в Україні замість Мелінди Сіммонс", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вона перейде на інше призначення на дипломатичну службу.

В уряді Британії повідомили, що Гарріс вступить на посаду у вересні 2023 року.

Як відреагував на це Мартін Гарріс

"Я радий повернутися в Україну, щоб очолити життєво важливу роботу нашого посольства з підтримки уряду і народу України в їхньому захисті своєї країни і наших спільних цінностей", - йдеться у заяві.

Він додав, що відносини Великої Британії з Україною ніколи не були такими міцними і країна підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Що відомо про Гарріса

Народився у 1969 році в місті Единбург, Шотландія. З 1991 року співробітник Міністерства закордонних справ та у справах МЗС Великої Британії. З 1999 по 2003 рр. керував програмою технічної допомоги Російській Федерації в посольстві Великої Британії в Москві.

У 2003 році був направлений до Києва як Генеральний Консул та заступник Глави Місії Великої Британії. У квітні 2014 року Мартін Гарріс вступив на посаду Міністра та заступника Глави Місії Великої Британії в Москві.