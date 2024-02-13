Новий податок суттєво скоротив прибуток українських банків

Як пояснили в прес-службі НБУ, у грудні 2023 року згідно зі змінами до законодавства банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року в цілому за підвищеною ставкою у 50%.

Таким чином, тільки за грудень банки сплатили 47,3 млрд гривень податку на прибуток, а в цілому за рік - 73,5 млрд гривень. У результаті чистий прибуток суттєво скоротився в порівнянні з показником за перші 11 місяців року, який становив 130,5 млрд гривень.

У прес-службі НБУ зазначили, що головним чинником значної різниці прибутковості, якщо порівняти з попереднім роком, були значно менші відрахування в резерви під збитки від активних операцій, які за рік у сім разів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення банки сформували резерви в розмірі 133 млрд гривень, з яких у 2023 році - лише 17,4 млрд гривень.

Новий податок

Нагадаємо, в Україні ухвалили закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% вже у 2023 році. У наступні роки, починаючи з 2024 року, буде ставка 25%.