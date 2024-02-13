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Новый налог существенно сократил прибыль украинских банков

Фото: Банки Украины сократили прибыль из-за нового налога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Чистая прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков за 2023 год составила 86,5 млрд. гривен. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год (21,9 млрд гривен) и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения (77,4 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Как пояснили в пресс-службе НБУ, в декабре 2023 года, согласно изменениям в законодательство, банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке в 50%.

Таким образом, только за декабрь банки уплатили 47,3 млрд гривен налога на прибыль, а в целом за год - 73,5 млрд гривен. В результате чистая прибыль существенно сократилась по сравнению с показателем за первые 11 месяцев года, составившей 130,5 млрд гривен.

В пресс-службе НБУ отметили, что главным фактором значительной разницы доходности, по сравнению с предыдущим годом, были значительно меньшие отчисления в резервы под убытки от активных операций, которые за год в семь раз.

В целом с начала полномасштабного вторжения банки сформировали резервы в размере 133 млрд гривен, из которых в 2023 году – всего 17,4 млрд гривен.

Новый налог

Напомним, в Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в 2023 году. В последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).

Как сообщало РБК-Украина, прибыль украинских банков выросла за 2021 год почти в 2 раза до рекордного уровня. Прибыль составила 77,4 млрд гривен. Это на 95,2% больше, чем годом ранее (39,7 млрд гривен).

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