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Новый план Путина охватывает каждый большой город Украины, - The Guardian

17:47 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Новый план Путина охватывает каждый большой город Украины, - The Guardian Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим войскам сделать все большие города Украины непригодными для жизни, чтобы склонить страну к капитуляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам журналистов, в их распоряжении оказался новый российский план, предполагающий существенное усиление террора против гражданского населения Украины.

Издание обратило внимание на то, что последние действия российской армии свидетельствуют о начале реализации этого плана. Так, на прошлой неделе российские ракеты и дроны систематически наносили удары по электростанциям в Киеве, Харькове и других крупных городах. Это привело к постоянным отключениям электроэнергии и перебоям с водоснабжением.

"Даже когда Дональд Трамп на прошлой неделе в одностороннем порядке объявил об "энергетическом прекращении огня" между Москвой и Киевом, Россия продолжала наносить методичные и разрушительные удары по энергосистеме Украины, в частности по объектам в Киеве, в рамках стратегии, направленной на наказание населения Украины и доведение страны до капитуляции", - подчеркивают журналисты.

Издание пришло к выводу, что Путин прибегает к такой стратегии из-за отсутствия успехов российской армии на поле боя, а также на фоне недавнего контрнаступления Сил обороны Украины.

Цель российского диктатора вполне конкретна - сделать каждый украинский город непригодным для жизни. В России даже подсчитали, сколько ракет и дронов понадобится для достижения этой цели.

Кроме того, враг определил уязвимые объекты украинской энергосистемы и даже запланировала удары по объектам с высоким уровнем риска, в частности по распределительным подстанциям на нескольких атомных электростанциях.

Главная цель Путина остается неизменной - Киев. Российский диктатор стремится лишить столицу Украины 90% электроснабжения, погрузив город в холод и темноту.

"По прогнозам экспертов, в самом худшем случае отключения электроэнергии могут продолжаться до 20 часов в день, пока не будет отремонтировано поврежденное оборудование", - пишет издание.

Ранее мы рассказывали, что Путин публично приказал продолжить массированные удары по Украине.

Кроме того, стало известно, что российский диктатор планирует разместить баллистику в Беларуси.

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