"Новий підхід": у Пентагоні роз'яснили призупинення поставок зброї Україні

У Пентагоні переглядають військову підтримку України без порушення принципу "Америка понад усе".

Про це заявив прес-секретар Міноборони США Шон Парнелл, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Пентагоні 2 липня.

Він зазначив, що американське оборонне відомство надає президенту Дональду Трампу широкий набір можливостей у контексті військової допомоги Україні, що "відповідає його прагненню завершити цю трагічну війну".

"Паралельно відбувається перегляд підходів до реалізації цієї мети з урахуванням збереження бойового потенціалу армії США та оборонних пріоритетів, які відображають курс глави держави на першість Америки", - зазначив Парнелл.

Речник додав, що нині триває так званий "огляд можливостей" - процес, спрямований на те, щоб переконатися: надана Україні допомога узгоджується з національними оборонними інтересами.

За його словами, відомство не буде розкривати інформацію стосовно обсягів чи типів озброєння, що постачається, а також про строки поставок.

Водночас, очільник Пентагону буде продовжувати надавати президенту свої рекомендації щодо подальшої підтримки України.

Прес-секретар назвав це "виваженим, практичним кроком до створення чіткого механізму оцінки постачання боєприпасів - що і куди саме відправляється".

"Разом із тим, хочемо наголосити: армія США має всі необхідні ресурси для виконання будь-якої місії - в будь-який момент, у будь-якому куточку світу", - заявив Парнелл.