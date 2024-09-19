Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає

Верховній Раді вдалося з другої спроби проголосувати за перейменування сотень населених пунктів. Серед них у списку здебільшого села та селища, але також трапляються міста, зокрема Червоноград Львівської області тепер Шептицький.
РБК-Україна нижче розповідає, які населені пункти отримали нові назви.
Сьогодні під час пленарного засідання народні обранці ухвалили постанову нову про перейменування 327 населених пунктів. Документ набрав 281 голос. Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, постанову схвалили без обговорення. Втім, перед цим зі списку на перейменування прибрали Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.
Перед цим рішення про перейменування були розглянуті й підтримані органами місцевого самоврядування, зокрема, облрадами.
Як пояснив Железняк, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. Зокрема йдеться про ті, які присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.
Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.
Таким чином, парламентарі сьогодні перейменували міста:
Також у списку тимчасово окуповані Росією міста, зокрема було перейменовано:
Серед досить великого переліку сіл трапляються і доволі цікаві назви, зокрема Зорю Маріупольського району вирішили перейменувати на Афіни. Також нові назви отримали:
З повним переліком можна ознайомитися в постанові за посиланням. Зауважимо, що вона набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.
Нагадаємо, що перед цим Рада провалила голосування за постанову про перейменування 333 населених пунктів у рамках процесу деколонізації та дерусифікації. Через що народні депутати в середу заблокували трибуну.
Пізніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук пояснив, що проблеми виникли з перейменуванням Южного, Южноукраїнська, Синельникового, Первомайська і Павлограда. Тож їх прибрали зі списку і ухвалили нову постанову вже сьогодні. Щодо цих п'ять населених пунктів тривають окремі дискусії. Тому згодом може бути зареєстровано окремий проект постанови.
Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "П'ять проблемних міст". Як Рада провалила масову дерусифікацію та що буде далі".
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