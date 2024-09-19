Новий Париж, село Масонів та Афіни. Як в Україні перейменували міста та яких назв уже немає

Сьогодні під час пленарного засідання народні обранці ухвалили постанову нову про перейменування 327 населених пунктів. Документ набрав 281 голос. Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, постанову схвалили без обговорення. Втім, перед цим зі списку на перейменування прибрали Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.

Перед цим рішення про перейменування були розглянуті й підтримані органами місцевого самоврядування, зокрема, облрадами.

Як пояснив Железняк, перейменовуються назви населених пунктів, які містять російські та радянські наративи або русифіковані назви. Зокрема йдеться про ті, які присвячені московським діячам: Пушкіно, Мічуріна, Максима Горького, Кутузівка, Суворове, Некрасове тощо.

Серед пропозицій перейменування багато назв, пов'язаних з радянськими святами або символікою. Наприклад, це Перше Травня, Першотравенка, Первомайське, Першотравневе, Першотравенськ, Маївка тощо.

Нові назви міст

Таким чином, парламентарі сьогодні перейменували міста:

Новомосковськ (Дніпропетровська область) на Самар;

Першотравенськ (Дніпропетровська область) на Шахтарське;

Червоноград (Львівська область) на Шептицький;

Дружба (Сумська область) на Хутір-Михайлівський;

Красноград (Харківська область) на Берестин;

Первомайський (Харківська область) на Златопіль;

Ватутіне (Черкаська область) на Багачеве.

Також у списку тимчасово окуповані Росією міста, зокрема було перейменовано:

Первомайськ (Луганська область) на Сокологірськ;

Молодогвардійськ (Луганська область) на Отаманівка;

Сєвєродонецьк (Луганська область) на Сіверськодонецьк.

Села та селища

Серед досить великого переліку сіл трапляються і доволі цікаві назви, зокрема Зорю Маріупольського району вирішили перейменувати на Афіни. Також нові назви отримали:

село Роща (Одеської області) - Новий Париж;

село Нове Тарутине (Одеська область) - Новодолинське;

селище Суворове (Одеська область) - Катлабуг;

село Первомайське (Одеська область) - Болгарка;

село Червоногірка (Сумської області) - Масонів;

село Красна Поляна (Донецька область) - Нова Каракуба;

село Мічуріне (Донецька область) - Грінталь;

село Московське (Донецька область) - Козацьке;

село Новий Труд (Донецька область) - Відродження;

селище Першотравенськ (Житомирська область) - Порцелянове;

селище Першотравневе (Житомирська область) - Кварцитне;

село Кутузівка (Запорізька область) - Петерсгаген;

село Першотравневе (Запорізька область) - Малий Вердер;

село Первомайськ (Кіровоградська область) - Станція Ташлик;

селище Новопсков (Луганська область) - Айдар;

село Миколаївка-Новоросійська (Одеська область) - Байрамча;

село Першотравневе (Полтавська область) - Майдан;

село Чкалове (Полтавська область) - Єднання;

село Московський Бобрик (Сумська область) - Лебединий Бобрик;

село Гвардійське (Тернопільська область) - Гниловоди;

селище Горького (Харківська область) - Щасливе;

село Цепочкине (Харківська область) - Бардаківка;

село Чкалове (Херсонська область) Дорнбург;

З повним переліком можна ознайомитися в постанові за посиланням. Зауважимо, що вона набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.