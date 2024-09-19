Новый Париж, село Массонов и Афины. Как в Украине переименовали города и каких названий уже нет

Верховной Раде удалось со второй попытки проголосовать за переименование сотен населенных пунктов. Среди них в списке в большинстве села и поселки, но также встречаются города, в частности, Червоноград Львовской области теперь Шептицкий.
РБК-Украина ниже рассказывает, какие населенные пункты получили новые названия.
Сегодня во время пленарного заседания народные избранники приняли новое постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Документ набрал 281 голос. Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, постановление было одобрено без обсуждения. Впрочем, перед этим из списка на переименование убрали Южный, Южноукраинск, Павлоград, Синельниково, Первомайск.
Перед этим решения о переименовании были рассмотрены и поддержаны органами местного самоуправления, в частности облсоветами.
Как пояснил Железняк, переименовываются названия населенных пунктов, содержащих российские и советские нарративы или русифицированные названия. В частности, речь идет о тех, которые посвящены московским деятелям: Пушкину, Мичурину, Максиму Горькому, Кутузовке, Суворову, Некрасову и тому подобное.
Среди предложений переименования много названий, связанных с советскими праздниками или символикой. Например, это Первое Мая, Первомайское и т.д.
Таким образом, парламентарии сегодня переименовали города:
Также в списке временно оккупированные Россией города, в частности, были переименованы:
Среди большого перечня сел встречаются и довольно интересные названия, в частности Зорю Мариупольского района решили переименовать на Афины. Также новые названия получили:
С полным перечнем можно ознакомиться в постановлении по ссылке. Заметим, что оно вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, перед этим Рада провалила голосование за постановление о переименовании 333 населенных пунктов в рамках процесса деколонизации и дерусификации. Из-за чего народные депутаты в среду заблокировали трибуну.
Позже спикер ВРУ Руслан Стефанчук объяснил, что проблемы возникли с переименованием Южного, Южноукраинска, Синельникова, Первомайска и Павлограда. Так что их убрали из списка и приняли новое постановление уже сегодня. По этим пяти населенным пунктам продолжаются отдельные дискуссии. Поэтому впоследствии может быть зарегистрирован отдельный проект постановления.
Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина"Пять проблемных городов". Как Рада провалила массовую дерусификацию, и что будет дальше".
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