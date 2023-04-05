Новий пакет військової допомоги від США: у Пентагоні оприлюднили вражаючі фото
Міністерство оборони США опублікувало фото військової допомоги, що входить у новий пакет, про який було оголошено 4 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Ми зосереджені на підтримці українців, аби змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", - зазначили у відомстві.
В американському Міноборони детально описали все, що входить до нового пакету та показали вражаючі світлини.
Фото: У Пентагоні оприлюднили фото нової військової допомоги від США для України (defense.gov)
Нагадаємо, 4 квітня Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.
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