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Новий пакет військової допомоги від США: у Пентагоні оприлюднили вражаючі фото

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Середа 05 квітня 2023 06:16
Новий пакет військової допомоги від США: у Пентагоні оприлюднили вражаючі фото Фото: У Пентагоні оприлюднили фото нової військової допомоги від США для України (defense.gov)
Автор: Олег Васьків

Міністерство оборони США опублікувало фото військової допомоги, що входить у новий пакет, про який було оголошено 4 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Ми зосереджені на підтримці українців, аби змінити динаміку на полі бою. Ми хочемо допомогти Україні просунутися вперед і утримати свої позиції в тому, що, як ми очікуємо, буде українським контрнаступом", - зазначили у відомстві.

В американському Міноборони детально описали все, що входить до нового пакету та показали вражаючі світлини.

Фото: У Пентагоні оприлюднили фото нової військової допомоги від США для України (defense.gov)

Нагадаємо, 4 квітня Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України на суму 2,6 мільярда доларів.

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