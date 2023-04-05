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Новый пакет военной помощи от США: в Пентагоне обнародовали впечатляющие фото

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Среда 05 апреля 2023 06:16
Новый пакет военной помощи от США: в Пентагоне обнародовали впечатляющие фото Фото: В Пентагоне обнародовали фото новой военной помощи от США для Украины (defense.gov)
Автор: Олег Васкив

Министерство обороны США опубликовало фото военной помощи, входящей в новый пакет, о котором было объявлено 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Мы сосредоточены на поддержке украинцев, чтобы изменить динамику на поле боя. Мы хотим помочь Украине продвинуться вперед и удержать свои позиции в том, что, как мы ожидаем, будет украинским контрнаступлением", - отметили в ведомстве.

В американском Минобороны подробно описали все, что входит в новый пакет и показали впечатляющие фотографии.

Фото: В Пентагоне обнародовали фото новой военной помощи от США для Украины (defense.gov)

Напомним, 4 апреля Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи для Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов.

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