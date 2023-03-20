Новий пакет військової допомоги Україні від США: Пентагон розкрив повний зміст

Сполучені Штати Америки нададуть Україні військову допомогу на 350 мільйонів доларів. У пакет увійшли боєприпаси і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Як зазначають в американському відомстві, в черговий пакет військової допомоги увійшли:
"Для задоволення мінливих потреб України у бойових діях Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну ключовими можливостями", - зазначили у Пентагоні.
Нагадаємо, сьогодні, 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що його країна надала Україні новий пакет військової допомоги.
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