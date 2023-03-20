Новый пакет военной помощи Украине от США: Пентагон раскрыл полное содержание

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь на 350 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Как отмечают в американском ведомстве, в очередной пакет военной помощи вошли:
"Для удовлетворения меняющихся потребностей Украины в боевых действиях Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину ключевыми возможностями", - отметили в Пентагоне.
Напомним, сегодня, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставила Украине новый пакет военной помощи.
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