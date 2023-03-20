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Новый пакет военной помощи Украине от США: Пентагон раскрыл полное содержание

Иллюстративное фото: Пентагон раскрыл полное содержание нового пакета военной помощи Украине (US Department of Defense)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь на 350 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Как отмечают в американском ведомстве, в очередной пакет военной помощи вошли:

  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм артиллерийские снаряды;
  • 25-мм боеприпасы;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARMs);
  • 81-мм и 60-мм минометные системы и минометные снаряды;
  • системы противотанкового оружия AT-4;
  • гранатометы, стрелковое оружие и соответствующие боеприпасы;
  • боеприпасы для разрушения и оборудование для расчистки препятствий;
  • оборудование для разминирования;
  • автоцистерны для перевозки тяжелого топлива;
  • тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры;
  • речные патрульные катера;
  • испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

"Для удовлетворения меняющихся потребностей Украины в боевых действиях Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину ключевыми возможностями", - отметили в Пентагоне.

Напомним, сегодня, 20 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна предоставила Украине новый пакет военной помощи.

Также мы писали, что Украина получила от Норвегии восемь танков Leopard 2.

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