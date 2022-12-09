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Новий пакет військової допомоги США Україні: опубліковано повний список

Фото: у Пентагоні опублікували повний список озброєння з нового пакету військової допомоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Пентагоні опублікували повний список озброєння та військового обладнання, який увійшов до нового пакета допомоги від США Україні розміром 275 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Пакет допомоги в галузі безпеки надасть Україні нові можливості для посилення своєї протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна так ефективно використовує для самооборони на полі бою", - йдеться у повідомленні Пентагону.

До пакету військової допомоги увійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 80 тисяч 155 мм артилерійських снарядів;
  • засоби протидії безпілотникам;
  • посилення протиповітряної оборони;
  • машини швидкої допомоги на шасі HMMWV та медичне обладнання;
  • близько 150 генераторів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Також ми писали, що палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів, до якого увійде і пакет військової допомоги для України.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиВійськова допомога