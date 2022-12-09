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Новый пакет военной помощи США Украине: опубликован полный список

Фото: в Пентагоне опубликовали полный список вооружения из нового пакета военной помощи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Пентагоне опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, который вошел в новый пакет помощи от США Украине размером 275 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Пакет помощи в области безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя", - говорится в сообщении Пентагона.

В пакет военной помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 80 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • средства противодействия беспилотникам;
  • усиление противовоздушной обороны;
  • машины скорой помощи на шасси HMMWV и медицинское оборудование;
  • около 150 генераторов.

Ранее сообщалось, что сегодня президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн долларов.

Также мы писали, что палата представителей Конгресса США на заседании одобрила проект оборонного бюджета страны на 2023 год финансовый год в размере 858 млрд долларов, в который войдет и пакет военной помощи для Украины.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиВоенная помощь