Новий пакет військової допомоги Києву включатиме додаткові ППО, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Гадаю, можна очікувати у цьому пакеті додаткові можливості протиповітряної оборони", - підкреслив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

У п’ятницю, 16 грудня, Білий дім заявив, що наступний безпековий пакет допомоги для України незабаром буде оголошений. Крім того, очікується, що він включатиме більше засобів протиповітряної оборони для країни.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що західні лідери і США шукають спосіб, як надати українському опору вирішальну перевагу у боротьбі з Росією.

Нагадаємо, раніше СNN повідомляло про те, що США завершують розробку планів щодо передачі Україні Patriot.

Пізніше у Білому домі заявили, що не можуть підтвердити інформацію про включення установок до найближчого пакету військової допомоги Україні. Проте президент США Джо Байден заявив, що погодить передачу Україні систем ППО Patriot лише після того, як Пентагон відповість на низку питань.

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