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Новий пакет санкцій США проти Росії готовий до затвердження, - Келлог

Фото: спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Санкції Сполучених Штатів проти Росії підготовлені, Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Fox News.

За словами чиновника, проект санкцій США проти Росії вже готовий.

"Минулих вихідних я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проект називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.

Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".

"Наприклад, митна ставка 500% на імпорт до США. В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - додав спецпредставник Трампа.

Санкції США проти Росії

На початку травня сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем розробив проект "нищівних" санкцій США проти Росії.

Обмеження передбачають введення 500% мита на весь імпорт до США з країн, які купують у Росії нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Крім того, документ забороняє громадянам США купувати російський суверенний борг.

Санкції покликані змусити російського диктатора Володимира Путіна домовитися на переговорах про завершення війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп обіцяє затвердити санкційний пакет у разі провалу Росією мирних переговорів у Стамбулі.

Водночас, держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон не поспішає запроваджувати санкції, щоб не спровокувати вихід Кремля з переговорів.

Тим часом Франція запропонувала США спільно координувати введення санкцій проти Росії, щоб схилити агресора до припинення війни.

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Кіт КеллогСанкції проти Росії