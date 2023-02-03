Новий пакет санкцій проти РФ передбачає обмеження на 10 млрд євро, - президент Єврокомісії

"Росія та російське суспільство вже платять високу ціну через введені нами санкції. Десятий пакет санкцій готується. Ми плануємо ввести його до 24 лютого. Його обсяг складе близько 10 млрд євро", - заявила вона.

Фон дер Ляйєн наголосила, що новий пакет буде зосереджений на технологіях, які не повинні бути використані російською військовою машиною.

"Іншими словами, ми глибше дивимося на компоненти, знайдені, наприклад, у безпілотниках, щоби переконатися, що вони будуть недоступні для Росії", - заявила вона.

Голова Єврокомісії додала, що у ЄС фіксують обхід Росією санкцій.

"Ми також фокусуємось на обході санкцій. Десятий пакет санкцій також матиме пропозиції, щоб протидіяти обходам санкцій", - заявила вона.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що проєкт десятого пакета антиросійських санкцій поки що недостатньо сильний.

Крім того, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан вкотре заявив, що блокуватиме можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики.

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