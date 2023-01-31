ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба про новий пакет санкцій ЄС проти Росії: проект недостатньо сильний

Новость на русском →
Київ, Вівторок 31 січня 2023 15:32
Кулеба про новий пакет санкцій ЄС проти Росії: проект недостатньо сильний Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз працює над десятим пакетом санкцій проти Росії. Проте проект мабутніх антиросійських санкцій поки недостатньо сильний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час брифінгу.

Тема санкції буде однією з ключових на саміті Україна-ЄС, який відбудеться 3 лютого. Наразі роботу над десятим пакетом санкцій ЄС проти Росії триває.

"Ми працюємо зараз з усіма державами-членами, щоб десятий санкційний пакет включав і ядерні санкції, і ракетні санкції, і пропагандистські санкції. Тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що напрацьований ЄС проект десятого пакету санкції поки недостатньо сильний.

"Станом на зараз те, що я бачу в роботі на рівні ЄС, то не є, на нашу думку, проект десятого пакета достатньо сильним. Але ще є час для його зміцнення, його посилення. Я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат", - додав очільник МЗС.

Кулеба також прокоментував блокування антиросійських санкцій з боку Угорщини. На його думку, Європейський союз повинен знайти важелі впливу, аби Будапешт приєднався до санкцій.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан в черговий раз заявив, що буде блокувати можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дмитро Кулеба Евросоюз МИД Украины Санкції проти Росії
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу